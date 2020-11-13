В США суд постановил не учитывать часть бюллетеней в Пенсильвании

Апелляционный суд Пенсильвании удовлетворил иск предвыборного штаба Дональда Трампа, который требовал не учитывать в итоговых результатах президентских выборов в США часть присланных по почте бюллетеней.

Речь идет о бюллетенях избирателей, которые голосовали по почте и не успели до 9 ноября подтвердить свою личность.

Непосредственно перед выборами секретарь штата Кэти Букварь продолжила дедлайн до 12 ноября. Штаб Трампа требовал отменить это постановление.

Апелляционный суд Пенсильвании постановил, что секретарь не имела необходимых полномочий, чтобы продлить срок подтверждения личности. Данные бюллетени в окончательных результатах выборов не будут учитываться.

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Однако ни один спорный голос в Пенсильвании на момент судебного заседания не был учтен в итогах голосования.

Решение суда не отменяет победу демократа Джо Байдена в штате.

Пересчет голосов

6 ноября в американском штате Джорджия анонсировали пересчет голосов на президентских выборах США.

По предварительным результатам, победу на президентских выборах в США приобретает Джо Байден. Он получает более 270 голосов выборщиков, чего достаточно для победы.

Дональд Трамп пока не признал своего поражения и заявляет о фальсификаций на выборах.

Источник: The Philadelphia Inquirer