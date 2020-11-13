Впервые за 40 лет Disney получила годовой убыток

Американская Walt Disney Co., крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа, завершила с чистым убытком четвертый квартал и весь 2020 финансовый год.

Тем не менее, скорректированный убыток и выручка оказались лучше прогнозов аналитиков, что вызвало повышение котировок акций компании на 3,3% на дополнительных торгах.

Чистый убыток Disney за квартал составил $710 млн по сравнению с чистой прибылью в размере $777 млн полученной за сопоставимый период прошлого года.

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Компания ушла “в минус” по итогам второго квартала подряд, до этого она не получала квартальных убытков с апреля 2001 года.

В целом за 2020 фингод потери Disney составили $2,832 млрд, или $1,57 на акцию, против чистой прибыли в $10,425 млрд, или $6,26 на акцию, за предшествующий год.

По данным FactSet, компания не фиксировала убыток по итогам года за все время ведения расчетов с 1980 года.

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