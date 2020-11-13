Компетентные органы, отвечающие за организацию и безопасность выборов в США, опровергли заявления действующего президента Дональда Трампа и его сторонников о якобы массовых фальсификациях во время голосования.

Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) заявило, что выборы президента, которые состоялись 3 ноября, были наиболее безопасными в истории.

— Выборы, прошедшие 3 ноября, были наиболее безопасными в американской истории, — говорится в заявлении.

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CISA также утверждает, что нет никаких доказательств того, что какая-то система голосования удалила или потеряла голоса, изменила их или как-то испортила.

— Хотя мы знаем о существовании множества необоснованных заявлений и возможностей для дезинформации о наших избирательных процессах, мы заверяем вас в нашей полной уверенности в безопасности и честности выборах, и вы должны тоже быть в этом уверены, — добавили в Агентстве.

Заявление Трампа

Свою позицию агентство обнародовало через несколько часов после того, как Дональд Трамп заявил, что один из производителей оборудования для голосования прибег к масштабным фальсификациям.

Трамп заявил, что миллионы голосов в его пользу были или удалены или переброшены в пользу демократа Джо Байдена.