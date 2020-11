Компания Apple выпустила новую операционную систему macOS Big Sur. После того, как пользователи начали обновлять свои компьютеры Apple, они не могли запустить некоторые программы.

Проблема касалась не только приложений Apple, но и сторонних программ. Пользователи жаловались на ошибки с загрузкой самого обновления системы.

Владельцы компьютеров несколько раз пытались загрузить обновление, но им выбивало ошибку. После этих действий приложения открывались медленно или вообще не запускались.

Anybody got the feeling his computer is slow AF after upgrading to macOS Big Sur? my test/lab machine is a MBA 2016 and it feels so slow i can hardly browse websites, it’s so slow i wouldn’t want to use it anymore.

Компания Apple заявила, что уже устранила проблемы. Но пользователи операционной системы macOS продолжают жаловаться на работу компьютеров.

Что же делать, если у вас не загружаются приложения после обновления системы macOS Big Sur?

Разработчик Mac и iOS Джефф Джонсон рассказал об этом в социальных сетях.

Hey Apple users:

If you’re now experiencing hangs launching apps on the Mac, I figured out the problem using Little Snitch.

It’s trustd connecting to https://t.co/FzIGwbGRan

Denying that connection fixes it, because OCSP is a soft failure.

(Disconnect internet also fixes.) pic.twitter.com/w9YciFltrb

— Jeff Johnson (@lapcatsoftware) November 12, 2020