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Ольга Тетеріна |

Сбой запуска приложений после релиза macOS Big Sur — как решить проблему

Компания Apple выпустила новую операционную систему macOS Big Sur. После того, как пользователи начали обновлять свои компьютеры Apple, они не могли запустить некоторые программы.

Проблема касалась не только приложений Apple, но и сторонних программ. Пользователи жаловались на ошибки с загрузкой самого обновления системы.

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Владельцы компьютеров несколько раз пытались загрузить обновление, но им выбивало ошибку. После этих действий приложения открывались медленно или вообще не запускались.

Компания Apple заявила, что уже устранила проблемы. Но пользователи операционной системы macOS продолжают жаловаться на работу компьютеров.

Что же делать, если у вас не загружаются приложения после обновления системы macOS Big Sur?

Разработчик Mac и iOS Джефф Джонсон рассказал об этом в социальных сетях.

— Если вы столкнулись с зависанием при запуске приложений на Mac, я решил эту проблему с помощью брандмауэра Little Snitch. Помогает отключение trustd соединения до http://ocsp.apple.com или полное отключение интернета, — написал он.

Или же есть другая инструкция если у вас нет брандмауэра Little Snitch:

  • Откройте Терминал (Приложения/Программы/Терминал);
  • Введите sudo nano/etc/hosts и нажмите enter;
  • Введите пароль и нажмите enter;
  • Переместите курсор в нижнюю часть файла и добавьте новую строку;
  • Напечатайте: 127.0.0.1 http://ocsp.apple.com;
  • Далее надпись на ctrl-x, y и enter;
  • Удалите эту строку, как только Apple исправит проблему.

5 крупнейших анонсов с презентации Apple One More Thing

Компания Apple во время третьей презентации своих продуктов за год анонсировала выход сразу трех компьютеров Mac, которые будут оснащены новым процессором M1. Apple представила 5-нм чип M1, MacBook Air, Mac mini, 13-дюймовый MacBook Pro и macOS Big Sur.

Обновления операционной системы macOS Big Sur вышло 12 ноября.

Источник: vc.ru

Фото: Dreamstime

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