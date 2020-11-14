Результаты выборов в США: Байден побеждает Трампа (ОНЛАЙН)

В США закончился подсчет голосов во всех штатах. По итогам голосования победу на президентских выборах одержал демократ Джо Байден.

Обновлено 14 ноября в 13.09.

В США завершили подсчет голосов во всех штатах. По результатам подсчета победителем президентских выборов становится кандидат от демократической партии Джо Байден с 306 голосами выборщиков. Действующий президент Дональд Трамп набрал 232 голоса.

Официально коллегии выборщиков будут голосовать 14 декабря. Только тогда можно будет говорить об окончательных результатах выборов президента США 2020 года.

Обновлено 13 ноября в 20.50. Штаб президента США Дональда Трампа отозвал иск о незасчитанных голосах на выборах в штате Аризона.

Об этом говорится в уведомлении штаба в судебной базе от 13 ноября.

Обновлено 13 ноября в 10.20.

Апелляционный суд постановил не учитывать часть бюллетеней в Пенсильвании от избирателей, которые голосовали по почте и не успели до 9 ноября подтвердить свою личность.

Перед выборами секретарь штата Кэти Буквар продлила дедлайн до 12 ноября. Штаб Трампа требовал отменить это постановление. Суд Пенсильвании постановил, что секретарь не имела необходимых полномочий, чтобы продлить срок подтверждения личности.

Однако ни один спорный голос в Пенсильвании на момент судебного заседания не был учтен в итогах голосования. Решение суда не отменяет победу демократа Джо Байдена в штате.

Обновлено 12 ноября в 18.00. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что после подсчета голосов на выборах власть будет передана второй администрации Трампа.

Обновлено 12 ноября в 12.00. Рон Клайн, который был советником Джо Байдена, станет руководителем аппарата Белого дома. Об этом сам Байден, объявивший о своей победе на президентских выборах в США, сообщил в Twitter.

Официальный результат выборов еще не объявлен. Сейчас подсчет голосов еще продолжается в трех штатах и на Аляске. Хотя в последнем штате результаты выборов предсказуемы, поскольку Трамп уже пересек границу в 50% поддержки избирателей.

Обновлено 11 ноября в 19.05.

Дональд Трамп предварительно победил в штате Аляска. По информации NBC и CNN, он набрал 56,9% голосов по итогам обработки 75% бюллетеней. Демократа Джо Байдена поддержали 39,1% избирателей штата.

Таким образом, Дональд Трамп получил еще три голоса от выборщиков, в целом — 217. У Джо Байдена остается 279 голосов выборщиков.

Обновление от 11 ноября в 10.00.

Джо Байден заявил, что нежелание администрации Трампа признавать поражение не повлияет не процесс перехода власти.

— Мы уже начинаем переходный период. Мы в процессе. И возможность того, что администрация каким-либо образом может не признать нашу победу, вообще не меняет динамики и того, что мы можем сделать, – отметил Байден.

Пока нет результатов выборов по штатах Северная Каролина, Джорджия, Аризона и Аляска.

Джо Байден уже набрал 290 голосов при 270 необходимых, а Трамп только 214.

Источник: Bloomberg

Обновление от 10 ноября в 11.00. Несмотря на большое количество инициатив Байдена и едва ли не начало передачи власти, стоит заметить, что подсчет голосов все еще продолжается.

По данным The New York Times, результаты выборов неизвестные еще в четырех штатах: Аризона, Аляска, Джорджия и Северная Каролина.

Трамп лидирует на Аляске и в Северной Каролине, а его оппонент Джо Байден забирает голоса Аризоны и Джорджии. Однако официальный результат будет известен после 100% подсчета.

Обновлено в 15.10. Кандидат от Демократической партии США на выборах главы государства Джо Байден начал подготовку к передаче власти администрации, несмотря на отказ действующего лидера страны Дональда Трампа признать поражение.

Обновлено в 11.05. Консультативный переходный совет, состоящий из представителей трех последних администраций Белого дома, призвал президента США Дональда Трампа готовиться к процессу передачи власти Джо Байдена.

Обновлено 9 ноября в 9.15. Джозеф Байден намерен объявить в США общенациональный масочный режим сразу после инаугурации. Байден планирует обеспечить обязательное ношение масок в каждом штате при поддержке губернаторов.

Обновлено в 21.20. 43-й президент США Джордж Буш поздравил Байдена с победой на президентских выборах.

— Я только что разговаривал с избранным президентом США Джо Байденом. Я тепло поздравил его и поблагодарил за патриотическое послание, которое он произнес вчера вечером, — говорится в заявлении Буша, передает Washington Times.

Обновлено в 18.56. Губернатор штата Мэриленд республиканец Ларри Хоган заявил, что надеется, что президент Трамп “в конечном итоге поступит правильно” и признает победу новоизбранного президента Джо Байдена, пишет CNN.

Обновлено в 13.40. Выбранная вице-президентом США Камала Харрис поблагодарила гражданам США за рекордную явку на выборах.

— Спасибо, что обеспечили рекордную явку на выборах, чтобы высказать свое мнение. Я знаю, что последние несколько месяцев были сложными: горе, печаль, боль, волнение, страдания. Но мы все стали свидетелями вашего мужества, вашей стойкости и щедрости вашего духа … Вы приветствовали новый день для Америки, — сказала Харрис во время обращения к гражданам США.

Обновлено 8 ноября о 10.45. Байден собирается отменить ряд указов Трампа после вступления на должность.

Так, в первую очередь Джо Байден планирует вернуть Соединенные Штаты в Парижскую хартию по климату, а также отменить выход страны из Всемирной организации здравоохранения.

Обновлено 7 ноября в 19.20. CNN, AP и BBC сообщили, что Джо Байден победил на выборах президента в США. В частности, по информации CNN, в Пенсильвании Байден получил 49,7% поддержки, что дало ему еще 20 голосов. В целом издание сообщает, что в Пенсильвании демократ набрал 284 голоса Коллегии выборщиков.

В то же время Дональд Трамп заявил, что будет отстаивать свои позиции в суде. Он отметил, что не СМИ, а законные голоса решают, кто был избран президентом и добавил, что не успокоится, пока американский народ не получит честного подсчета голосов, которого заслуживает.

Обновлено 7 ноября, в 10.15. Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что пока не готов объявить о победе. Однако он уверен, что выиграет президентские выборы.

Байден записал обращение к избирателям.

Tune in as I address the nation on the current state of the race. https://t.co/w0er4issEk — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

Обновлено 6 ноября, в 22.40. Президент США Дональд Трамп пообещал, что продолжит бороться за подсчет “законных” избирательных бюллетеней и против “незаконных”, сообщил в пятницу его предвыборный штаб.

— С самого начала мы говорили, что все законные бюллетени должны быть посчитаны, а незаконные бюллетени не должны быть посчитаны, но мы столкнулись с сопротивлением этому базовому принципу со стороны демократов на каждом шагу, — приводит слова Трампа его штаб.

Обновлено в 20.58. Мэр Филадельфии Джим Кенни назвал заявления президента Трампа о мошенничестве “безосновательными”.

— В то время как некоторые, включая президента, продолжают извергать необоснованные заявления о мошенничестве… то, что мы видели здесь, в Филадельфии, является простой и понятной демократией, — сказал Кенни на пресс-конференции в пятницу, пишет CNN.

Обновлено в 19.08. Государственный секретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер прогнозирует пересчет голосов из-за небольшого разрыва между Дональдом Трампом и Джо Байденом.

Об этом сообщает издание The Washington Times.

— Сейчас Джорджия остается близкой к определению победителя. Примерно из 5 млн поданных голосов мы будем иметь разницу в несколько тысяч. С такой маленькой разницей будет перерасчет, — отметил Раффенспергер.

Он сказал, что в пятницу остается посчитать менее 5 тыс. 500 бюллетеней в четырех округах.

Обновлено в 18.17. Кандидат от Демократической партии Джо Байден получил мандат избирателей и скоро станет законно избранным президентом Соединенных Штатов.

Об этом заявила спикер палаты представителей США демократ Нэнси Пелоси, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне.

Обновлено 11.30. Джо Байден побеждает действующего президента Дональда Трампа в Джорджии, после 99% подсчета голосов.

Обновлено 10.00. Несколько американских телеканалов прервали выступление действующего президента Дональда Трампа после того, как он вновь заявил о том, что демократы “пытаются украсть его победу” и фальсифицируют выборы.

Обновлено 6 ноября 09.00. Показатели голосов выборщиков не изменились, хотя отдельные издания уже добавили демократу 11 электоральных голосов за Аризону (подсчитано 90%). Таким образом от победы Байдена отделяют семь пунктов.

Обновлено 5 ноября 21.00. Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден лидирует на выборах президента 2020 года, набрав по состоянию на 21.10 5 ноября 253 пункта. Его конкурент, республиканец Дональд Трамп, получил 214 пунктов.

Для победы кандидату необходимо набрать 270 голосов Коллегии выборщиков.

Байден одержал победу в 20 штатах и округе Колумбия, и еще имеет возможность победить в Неваде и Аризоне.

Демократ побеждает в штатах: Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Мэриленд, Массачусетс, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Вермонт, Колумбия, Вашингтон, Нью-Мехико, Орегон, Вирджиния, Род-Айленд, Калифорния, Гавайи, Мичиган и Висконсин.

Действующий президент США Дональд Трамп побеждает в 23 штатах: Айдахо, Юта, Вайоминг, Южная Дакота, Северная Дакота, Небраска, Канзас, Оклахома, Миссури, Арканзас, Индиана, Кентукки, Теннесси, Алабама, Западная Вирджиния, Южная Каролина, Техас, Огайо, Миссисипи, Монтана, Айова, Флорида и Луизиана.

Республиканец в настоящее время лидирует в Пенсильвании, Северной Каролине, Джорджии и на Аляске, и в сумме ему может добавиться 54 пункта. Тогда Трамп получит 268 голосов выборщиков, что не позволит ему победить в народном голосовании.

В то же время штаб действующего президента США Дональда Трампа уже подал иски в суды штатов Джорджия, Мичиган и Пенсильвания с требованием остановить подсчет голосов. Решение он аргументировал отсутствием доступа к отслеживанию подсчета.

Система выборов в США

Президентские выборы в США проходят по двухступенчатой системе: после всенародного голосования происходит голосование Коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия, которые отдают свои голоса в соответствии с тем, как проголосовало большинство избирателей в их штате.

Число выборщиков от каждого штата равно числу его представителей в конгрессе.