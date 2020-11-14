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Факты / Мир
Валентина Летяк |

Украина поднялась на 18 место в мире: коронавирус 14 ноября

53 319 463 жителя планеты заразились коронавирусом в мире по состоянию на утро 14 ноября.

За день тестирование подтвердило Covid-19 у более чем 640 тыс. человек.

С начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 1 302 008 больных, а за сутки – почти 10 тыс.

В то же время выздоровели уже 34 402 340 пациентов.

Где больше всего инфицированных Covid-19:

  • США — 10 736 082;
  • Индия — 8 728 795;
  • Бразилия — 5 810 652;
  • Франция — 1 915 677;
  • Россия — 1 865 395.

Испания и Великобритания немного отстают от пятого места. Украина за день переместилась с 20 на 18 место в этом антирейтинге и сейчас находится между Чили и Бельгией.

Страны-лидеры по количеству летальных случаев:

  • США — 244 304;
  • Бразилия — 164 737;
  • Индия — 128 668;
  • Мексика — 97 624;
  • Великобритания — 51 396.

Где больше тех, кто выздоровел после Covid-19:

  • Индия – 8 115 580;
  • Бразилия – 5 274 812;
  • США – 4 095 146;
  • Россия – 1 396 851;
  • Аргентина – 1 110 477.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Коронавирус в мире 13 ноября

По состоянию на 13 ноября коронавирус в мире обнаружили у 52 6786 81 человека.

Из них умерли от осложнений 1 292 228 человек.

Еще вчера Украина в списке стран по количеству инфицированных находилась на 20 месте.

Фото: Dreamstime

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