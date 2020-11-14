53 319 463 жителя планеты заразились коронавирусом в мире по состоянию на утро 14 ноября.

За день тестирование подтвердило Covid-19 у более чем 640 тыс. человек.

С начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 1 302 008 больных, а за сутки – почти 10 тыс.

В то же время выздоровели уже 34 402 340 пациентов.

Где больше всего инфицированных Covid-19:

США — 10 736 082;

Индия — 8 728 795;

Бразилия — 5 810 652;

Франция — 1 915 677;

Россия — 1 865 395.

Испания и Великобритания немного отстают от пятого места. Украина за день переместилась с 20 на 18 место в этом антирейтинге и сейчас находится между Чили и Бельгией.

Страны-лидеры по количеству летальных случаев:

США — 244 304;

Бразилия — 164 737;

Индия — 128 668;

Мексика — 97 624;

Великобритания — 51 396.

Где больше тех, кто выздоровел после Covid-19:

Индия – 8 115 580;

Бразилия – 5 274 812;

США – 4 095 146;

Россия – 1 396 851;

Аргентина – 1 110 477.

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Коронавирус в мире 13 ноября

По состоянию на 13 ноября коронавирус в мире обнаружили у 52 6786 81 человека.

Из них умерли от осложнений 1 292 228 человек.

Еще вчера Украина в списке стран по количеству инфицированных находилась на 20 месте.