53 319 463 жителя планеты заразились коронавирусом в мире по состоянию на утро 14 ноября.
За день тестирование подтвердило Covid-19 у более чем 640 тыс. человек.
С начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 1 302 008 больных, а за сутки – почти 10 тыс.
В то же время выздоровели уже 34 402 340 пациентов.
Где больше всего инфицированных Covid-19:
- США — 10 736 082;
- Индия — 8 728 795;
- Бразилия — 5 810 652;
- Франция — 1 915 677;
- Россия — 1 865 395.
Испания и Великобритания немного отстают от пятого места. Украина за день переместилась с 20 на 18 место в этом антирейтинге и сейчас находится между Чили и Бельгией.
Страны-лидеры по количеству летальных случаев:
- США — 244 304;
- Бразилия — 164 737;
- Индия — 128 668;
- Мексика — 97 624;
- Великобритания — 51 396.
Где больше тех, кто выздоровел после Covid-19:
- Индия – 8 115 580;
- Бразилия – 5 274 812;
- США – 4 095 146;
- Россия – 1 396 851;
- Аргентина – 1 110 477.
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Коронавирус в мире 13 ноября
По состоянию на 13 ноября коронавирус в мире обнаружили у 52 6786 81 человека.
Из них умерли от осложнений 1 292 228 человек.
Еще вчера Украина в списке стран по количеству инфицированных находилась на 20 месте.