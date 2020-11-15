Выборы в Молдове: рекордное явка и результаты экзит-полов не в пользу Додона

На выборах президента Молдовы в воскресенье приняли участие около 53% избирателей. За должность соревнуется действующий президент Игорь Додон и лидер партии Действие и солидарность Майя Санду.

С 1,637 млн избирателей, почти 200 тыс., голосовали за рубежом.

ЦИК отмечает, что на выборах зарегистрирована высокая активность избирателей. В общем проголосовали примерно на 400 тыс. Избирателей больше, чем в первом туре голосования.

Экзит-полы

По данным WatchDog, Санду набирает 54,7%, Додон — 46,3% голосов избирателей.

По данным экзит-пола Intellect Group (общего с ассоциацией SPERO), в Санду — 54,8%, в Додона — 45,2%.

Оба опроса — без учета голосов диаспоры и жителей Приднестровья.

В первом туре Майя Санду набрала 36,16% голосов, за Игоря Додона проголосовало 32,61% избирателей.

Что заявил Игорь Додон

Додон заявляет об уверенной победе.

— В ближайшие два-три дня я заявлю об очень серьезных изменениях … то, что касается внутренней политики в Республике Молдова. У нас завтра утром состоится встреча с премьером, спикером парламента, где мы обсудим сложившуюся ситуацию, — заявил он.

Додон был президентом Молдовы с 2016 года. До этого был председателем партии социалистов.

Что заявила Майя Санду

Санду отметила явку на зарубежных участках.

— Наши граждане сегодня показали — как бы далеко они не находились, им не все равно, что происходит дома, — заявила она и поблагодарила избирателей.

Санду уже возглавляла правительство с 2012 года по 2015 год. Является лидером проевропейской партии Действие и солидарность.

Президентские выборы в Молдове

ЦИК признала действительными выборы в Молдове, поскольку явка избирателей превысила 35%.

В президентской гонке участвуют восемь кандидатов, но наибольшие шансы имеют пророссийский президент Игорь Додон и прозападный — экс-премьер Майя Санду.

Источник: ЦИК Молдовы, newsmaker.md