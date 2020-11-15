Еврокомиссия планирует создать независимое от Всемирной организации здравоохранения агентство по борьбе с эпидемиями.

Оно сможет на уровне ЕС объявлять чрезвычайную ситуацию, а также обеспечивать страны Евросоюза вакцинами и медикаментами.

— Мы все наблюдали последствия несогласованных мер, принятых странами ЕС на национальном уровне в первые недели и месяцы пандемии, — заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакиди.

Она добавила, что в тот период были проблемы с подготовкой стран, нехватка медицинского оборудования и ограниченные возможности тестирования.

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Для предотвращения подобной ситуации в ЕС хотят создать Европейский союз здравоохранения, который будет отслеживать развитие инфекционных заболеваний.

— Сейчас существует повышенный риск возникновения эпидемий, и Европа должна быть к ним лучше готова, — резюмировала политик.

Вакцина от Pfizer и BioNTech

Американская компания Pfizer совместно с немецкой BioNTech завершили третий этап тестирования вакцины от коронавируса. Препарат показал эффективность 90% в профилактике болезни.

Сейчас они ожидают разрешения от властей США на экстренное использования вакцины для людей от 16 до 85 лет.

Производители планируют изготовить до 50 млн доз препарата в этом году.