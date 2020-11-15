54 328 924 жителя планеты заразились коронавирусом в мире по состоянию на утро 15 ноября.

За день тестирования подтвердило Covid-19 у более чем 800 тыс. человек. С начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 1 318 286 больных, а за сутки — почти 16 тыс.

В то же время выздоровели уже 37 871 359 пациентов.

Где больше всего инфицированных Covid-19:

США — 11 226 038;

Индия — 8 814 902;

Бразилия — 5 848 959;

Франция — 1 954 599;

Россия — 1 903 253.

Испания и Великобритания немного отстают от пятого места. Украина за день переместилась с 18 на 19 место в этом антирейтинге и сейчас находится между Чили и Ираком.

Страны-лидеры по количеству летальных исходов:

США — 251 256;

Бразилия — 165 673;

Индия — 129 674;

Мексика — 98 259;

Великобритания — 51 766.

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Коронавирус в мире 14 ноября

По состоянию на 14 ноября коронавирус в мире обнаружили в 53 319 463 человека. Из них умерли от осложнений 1 302 008 человек.

Еще вчера Украина в списке стран по количеству инфицированных находилась на 18 месте.