Американская компания Moderna заявила об успешности своей вакцины на 94,5%.

Компания считает, что это большой день, потому что предварительные данные показывают очень высокую эффективность ее вакцины и добавляют уверенности, что пандемию удастся преодолеть.

Moderna заявила о намерении подать заявку на регистрацию вакцины в ближайшие недели.

В испытании принимали участие 30 тыс. человек в США, половина из которых получила две дозы вакцины с интервалом в четыре недели. Другим делали уколы-пустышки.

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Анализ был основан на первых 95 пациентах с симптомами Covid-19. Лишь пятеро из них заболели Covid-19.

Данные также показывают, что в испытании было 11 случаев тяжелой формы болезни, но ни одного случая у иммунизированных людей.

Разработка вакцин

Результаты приходят вслед за аналогичными результатами Pfizer. Обе компании использовали инновационный и экспериментальный подход к разработке своих вакцин.

Фармацевтическая компания Pfizer из Соединенных Штатов Америки совместно с немецкой BioNTech завершили третий этап тестирований вакцины от коронавируса. Препарат показал эффективность 90% в профилактике болезни.