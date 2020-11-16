Даже после вакцинации от Covid-19 желательно носить защитные маски и держать социальную дистанцию.

Такого мнения придерживается главный инфекционист США Энтони Фаучи.

— Я бы рекомендовал людям не отказываться от всех мер здравоохранения только потому, что вы получили вакцину (от коронавируса, — Ред.), — заявил Фаучи.

По словам врача, даже если в целом для населения вакцина может быть эффективной на 90-95%, вы не всегда знаете, насколько она эффективна лично для вас.

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Фаучи также сказал, что сам он, как только получит вакцину, не сможет отказаться от всех карантинных ограничений.

Рекордный прирост по дням недели

Эксперты Всемирной организации здравоохранения обнаружили четкую тенденцию наибольшего прироста больных в течение недели.

Наибольшее количество новых случаев заражения коронавирусом фиксируют во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье.