В Испании планируют штрафовать туристов, которые прибывают в страну без отрицательного теста на коронавирус.
Это ограничение касается граждан государств, в которых высокий уровень распространения вируса.
Туриста, который пересек испанскую границу без теста, могут оштрафовать на сумму до €6 тыс.
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Чтобы избежать штрафа, нужно за 72 часа до прибытия сдать тест. И лишь с отрицательным результатом пересекать границу.
#LoMásLeído | Hasta 6.000€ de multa para los viajeros que lleguen a España sin PCR https://t.co/bnzBE3KNAM
— Europa Press (@europapress) November 14, 2020
Тестирование в Испании
Испания — одна из европейских стран, где ситуация с коронавирусом самая сложная. Из-за этого там ужесточили карантинные меры.
Кроме того, в стране объявили массовое проведение тестов.
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Источник: The Local