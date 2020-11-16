В Испании планируют штрафовать туристов, которые прибывают в страну без отрицательного теста на коронавирус.

Это ограничение касается граждан государств, в которых высокий уровень распространения вируса.

Туриста, который пересек испанскую границу без теста, могут оштрафовать на сумму до €6 тыс.

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Чтобы избежать штрафа, нужно за 72 часа до прибытия сдать тест. И лишь с отрицательным результатом пересекать границу.

#LoMásLeído | Hasta 6.000€ de multa para los viajeros que lleguen a España sin PCR https://t.co/bnzBE3KNAM — Europa Press (@europapress) November 14, 2020

Тестирование в Испании

Испания — одна из европейских стран, где ситуация с коронавирусом самая сложная. Из-за этого там ужесточили карантинные меры.

Кроме того, в стране объявили массовое проведение тестов.

Подробнее о ситуации с коронавирусом и карантине в Испании читайте на Фактах ICTV.

Источник: The Local