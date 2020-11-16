Вторая за пределами бывшего СССР: Россия построит военно-морскую базу в Судане

Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 16 ноября, поручил Минобороны приступить к реализации планов по строительству военно-морской базы в Республике Судан и подписать соответствующее соглашение.
В соответствии с приказом, новый военный объект России будет рассчитан на 300 человек и размещение до четырех боевых кораблей, включая судов с атомными двигателями.
Правительство РФ одобрило проект соглашения
В ноябре правительство РФ одобрило проект соответствующего соглашения между Россией и Суданом.
Согласно документу, Москва поставит Судану оружие для защиты своего объекта, и ей будет разрешено разместить войска за пределами базы на территории Судана.
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Вторая военно-морская база России за пределами бывшего СССР
Военная база в Судане станет лишь вторым военно-морским объектом России за пределами территории бывшего Советского Союза после Тартуса в Сирии.
В последние годы Россия укрепляет связи с африканскими государствами, стремясь к новым двусторонним отношениям и торговым сделкам для усиления своего глобального геополитического влияния.
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Этот объект предоставит крупному военно-морскому флоту России плацдарм в геополитически опасном регионе Красного моря и Аденского залива, где проходит большое количество морских перевозок между Европой и Азией.