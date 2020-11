Генсек ООН опасается обострения проблемы голода из-за коронавируса

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с неблагоприятным прогнозом о ситуации с продовольствием в мире в 2021 году.

Об этом написал генсек у себя в Twitter.

Читайте: Зимой 2022 года мир вернется к нормальной жизни — разработчик вакцины от Covid-19

Hunger is an outrage in a world of plenty.

As 130 million more people risk being pushed to the brink of starvation by the end of 2020, @WFP will continue playing a vital role, as a provider of food, nutrition and hope. https://t.co/SNgSAlfcTQpic.twitter.com/4s9MgDobMS

— António Guterres (@antonioguterres) November 16, 2020