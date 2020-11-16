Коронавирус в Италии мог появиться еще в сентябре 2019 — ученые

Итальянские исследователи выяснили, что коронавирус начал распространяться по стране еще с сентября 2019 года.

Ученые Институт онкологии Милана и Сиенского университета сообщили, что изучили образцы крови 959 человек на наличие специфических антител, в которых проводили скрининг на опухоли в легких с сентября 2019 по март 2020 года.

По результатам исследований, они обнаружили, что в 111 человек из 959 были найдены антитела на Sars-Cov-2 RBD.

Читайте: ВОЗ назвала дни, когда фиксируют рекордный прирост больных Covid-19

Кроме того, наибольшее количество случаев пришлось на итальянскую область Ломбардия, затем идут Пьемонт, Лацио, Эмилия-Романья, Тоскана и Венето.

— Исследование указывает на выявление вируса Sars-Cov-2 у бессимптомных пациентов в Италии значительно раньше, чем появился первый пациент. Исследование антител к Sars-Cov-2 у людей без симптомов еще до объявления эпидемии могло бы изменить историю этой пандемии, — заявили итальянские эксперты.

Директор клиники инфекционных заболеваний им. Луиджи Сакко в Милане Массимо Гали, высказал мнение, что этот вирус не может быть настолько старым. По его словам, если коронавирус действительно существовал уже с сентября 2019 года, то почему сразу не появились первые очаги заболевания.

Коронавирус в мире

Один из разработчиков вакцины от компаний Pfizer и BioNTech, которая показала эффективность более 90%, прогнозирует активную вакцинацию населения в мире летом 2021 года, а уже следующей зимой 2022 года мир сможет вернуться к нормальной жизни и преодолеть пандемию коронавируса в мире.

Профессор Угур Шахин, который является одним из основателей компании BioNTech, выразил уверенность, что эта вакцина снизит распространение коронавируса между людьми, даже если ее эффективность будет не 90%, а 50%.