Мишель уйдет от меня: Обама не будет работать в администрации Байдена

Экс-президент США Барак Обама заявил, что откажется от работы в администрации Джо Байдена, если ему предложат.

Он объяснил это тем, что боится, что в противном случае от него уйдет его жена Мишель.

— Есть вещи, которые я не буду делать, иначе Мишель меня бросит. Она скажет: Что? Что ты собираешься делать? — сказал Обама.

При этом он заявил, что готов всячески помогать Байдену и его администрации, но не планирует внезапно переходить туда на работу.

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По словам Обамы, у Дональда Трампа, который не признал своего поражения на выборах, нет никаких юридических оснований требовать пересмотра результатов и пересчета голосов.

Работа Обамы с Байденом

Барак Обама был 44-тым президентом США с 2009 по 2017 год. Обама выбрал Байдена в качестве напарника для проведения президентской кампании.

В течение правления Обамы, Джо Байден занимал должность вице-президента США.

14 апреля 2020 экс-президент поддержал Джо Байдена, который боролся за номинацию кандидатом в президенты США от Демократической партии на выборах 2020 года.