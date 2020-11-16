Статистика коронавируса в мире и Украине свидетельствует о высоком уровне заболеваемости. По состоянию на утро 16 ноября тестирования подтвердило коронавирус у 54 335 914 человек.
Летальных случаев с начала пандемии зафиксировано 1 316 623. В то же время выздоровел уже 34 921 371 житель планеты.
В Украине также держится высокий суточный прирост. За минувшие сутки виявили 9 832 больных. Всего в Украине 545 689 случаем инфицирования.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (879), Днепропетровской (847), Запорожской (807), Киевской (648) и Одесской (633) областях.
В столице закрыты на карантин семь школ и два детских сада. Город обеспечил учебные заведения необходимыми дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты.
Между тем в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №4381 об отмене решения Кабинета министров Украины о введении в стране карантина выходного дня.
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Главной целью введения карантина выходного дня было снижение нагрузки на медицинскую систему, но о его реальных результатах можно будет судить только через 10-14 дней.
Коронавирус в мире
В Великобритании премьер-министр Борис Джонсон, который весной перенес коронавирус, пошел на самоизоляцию. Накануне он контактировал с депутатом, больным Covid-19.
Правительство Франции после введения второго общенационального карантина взяло под контроль эпидемию Covid-19 и утверждает, что страна преодолела пик второй волны.
В Чехии за сутки обнаружили в 8 раз меньше зараженных коронавирусом, чем 10 дней назад.
А вот в Австралии наоборот сообщили о новой вспышке коронавируса. Ее связывают с гражданами, которые по прибытии из-за границы находятся на самоизоляции.
Рекордный прирост по дням недели
Эксперты Всемирной организации здравоохранения обнаружили четкую тенденцию наибольшего прироста больных в течение недели.
Наибольшее количество новых случаев заражения коронавирусом фиксируют во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье.