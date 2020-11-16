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Факты / Мир
Валентина Летяк |

Выздоровели почти 35 млн жителей планеты: коронавирус в мире 16 ноября

По состоянию на утро 16 ноября тестирование подтвердило коронавирус в мире у 54 335 914 человек.

Летальных случаев с начала пандемии зафиксировано 1 316 623.

При этом выздоровел уже 34 921 371 житель планеты.

Где больше всего инфицированных Covid-19:

  • США — 11 035 922;
  • Индия — 8 814 579;
  • Бразилия — 5 863 093;
  • Франция — 1 915 713;
  • Россия — 1 910 149.

Украина на 17 месте в глобальном списке стран по количеству подтвержденных случаев коронавируса (551 533 инфицированных) – между Польшей и Бельгией.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Страны-лидеры по количеству летальных исходов:

  • США — 246 206;
  • Бразилия — 165 798;
  • Индия — 129 635;
  • Мексика — 98 542;
  • Великобритания — 52 026.

Коронавирус 15 ноября

По состоянию на 15 ноября коронавирусом в мире заболел 53 875 361 житель планеты.

Среди них скончались в начала пандемии 1 310 688 больных, а выздоровели – 34 681 795.

Фото: Dreamstime

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