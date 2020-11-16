По состоянию на утро 16 ноября тестирование подтвердило коронавирус в мире у 54 335 914 человек.

Летальных случаев с начала пандемии зафиксировано 1 316 623.

При этом выздоровел уже 34 921 371 житель планеты.

Где больше всего инфицированных Covid-19:

США — 11 035 922;

Индия — 8 814 579;

Бразилия — 5 863 093;

Франция — 1 915 713;

Россия — 1 910 149.

Украина на 17 месте в глобальном списке стран по количеству подтвержденных случаев коронавируса (551 533 инфицированных) – между Польшей и Бельгией.

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Страны-лидеры по количеству летальных исходов:

США — 246 206;

Бразилия — 165 798;

Индия — 129 635;

Мексика — 98 542;

Великобритания — 52 026.

Коронавирус 15 ноября

По состоянию на 15 ноября коронавирусом в мире заболел 53 875 361 житель планеты.

Среди них скончались в начала пандемии 1 310 688 больных, а выздоровели – 34 681 795.