По состоянию на утро 16 ноября тестирование подтвердило коронавирус в мире у 54 335 914 человек.
Летальных случаев с начала пандемии зафиксировано 1 316 623.
При этом выздоровел уже 34 921 371 житель планеты.
Где больше всего инфицированных Covid-19:
- США — 11 035 922;
- Индия — 8 814 579;
- Бразилия — 5 863 093;
- Франция — 1 915 713;
- Россия — 1 910 149.
Украина на 17 месте в глобальном списке стран по количеству подтвержденных случаев коронавируса (551 533 инфицированных) – между Польшей и Бельгией.
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Страны-лидеры по количеству летальных исходов:
- США — 246 206;
- Бразилия — 165 798;
- Индия — 129 635;
- Мексика — 98 542;
- Великобритания — 52 026.
Коронавирус 15 ноября
По состоянию на 15 ноября коронавирусом в мире заболел 53 875 361 житель планеты.
Среди них скончались в начала пандемии 1 310 688 больных, а выздоровели – 34 681 795.