В ВОЗ рассчитывают, что первые поставки вакцины против коронавируса начнутся уже в первой половине 2021 года.
Однако они будут довольно ограниченными, из-за чего вещество первыми должны получить люди, которые находятся в группе риска.
— В первой половине года мы планируем ограниченные поставки. Наша задача заключается в том, чтобы люди, которые находятся в категории риска, получили необходимый доступ к вакцине и были защищены, — отметила представитель организации Сумия Сваминатан.
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В этом списке находятся врачи, которые борются с пандемией.
В то же время в ВОЗ хотят изучить весь рынок вакцин, который сформируется, чтобы понимать, какие куда лучше отправлять. Например, одни из них будут больше подходить пожилым людям, другие же — требовать особых условий транспортировки.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/omNYXHvWf9
— World Health Organization (WHO) (@WHO) November 16, 2020
Вакцина против коронавируса
В ВОЗ ожидают появления вакцины против коронавируса и возлагают огромные надежды на вещество.
Однако, по мнению представителей организации, вещество не будет действовать без соблюдения карантинных мер.
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Источник: ВОЗ