В ВОЗ рассчитывают, что первые поставки вакцины против коронавируса начнутся уже в первой половине 2021 года.

Однако они будут довольно ограниченными, из-за чего вещество первыми должны получить люди, которые находятся в группе риска.

— В первой половине года мы планируем ограниченные поставки. Наша задача заключается в том, чтобы люди, которые находятся в категории риска, получили необходимый доступ к вакцине и были защищены, — отметила представитель организации Сумия Сваминатан.

Читайте: Зимой 2022 года мир вернется к нормальной жизни — разработчик вакцины от Covid-19

В этом списке находятся врачи, которые борются с пандемией.

В то же время в ВОЗ хотят изучить весь рынок вакцин, который сформируется, чтобы понимать, какие куда лучше отправлять. Например, одни из них будут больше подходить пожилым людям, другие же — требовать особых условий транспортировки.

Вакцина против коронавируса

В ВОЗ ожидают появления вакцины против коронавируса и возлагают огромные надежды на вещество.

Однако, по мнению представителей организации, вещество не будет действовать без соблюдения карантинных мер.

Подробнее о вакцине против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: ВОЗ