Ученые из Германии установили, что натуральные продукты способны снижать активность коронавируса в организме. Самым эффективным продуктом оказался сок черноплодной рябины.

Об этом свидетельствуют результаты исследований ученых из Института вирусологии Медицинского центра Университета Ульма. Они выяснили, что черная рябина на 97% подавляет активность Covid-19.

Читайте: Коронавирус в Италии мог появиться еще в сентябре 2019 — ученые

Ученые утверждают, что рябина негативно повлияла на грипп. Также в борьбе с коронавирусом себя хорошо проявил зеленый чай и гранатовый сок.

— Мы обнаружили, что сок черноплодной рябины (Aronia melanocarpa), сок граната (Punica granatum) и зеленый чай (Camellia sinensis) имеют вирулицидную активность против обоих вирусов, — написали ученые.

Ученые предполагают, если человек будет полоскать соками и чаем ротовую полость, то это снизит риск передачи вируса.

Немецкие ученые доказали, что в натуральных соках и зеленом чае есть кислотная среда и растительные полифенолы, которые могут ослабить вирусы до 80%. Но исследователи отметили, что такие продукты нельзя использовать в качестве лекарства от коронавируса. Разве что как средство для профилактики.

Украинский врач-инфекционист Елена Соколова утверждает, что натуральные соки можно использовать в сочетании с основным лечением коронавируса и любого другого вирусного заболевания. По мнению врача, соки можно использовать для профилактики коронавируса, если есть прямой контакт с больными.

Эпидемиолог Алла Мироненко, добавила, что полоскать ротовую полость соком и даже солевым раствором можно, это не повредит. Но надеяться на такой способ не стоит, ведь вирус может попасть в человеческий организм через нос тоже.

Коронавирус в мире

По состоянию на 16 ноября, за сутки в мире зафиксировали 424 423 новых случаев коронавируса. За сутки умерли 5 866 человек, выздоровели 227 939. Украина поднялась на 17 место в глобальном списке стран по количеству подтвержденных случаев коронавируса.

Источник: bioRxiv