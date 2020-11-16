Вакцина не остановит коронавирус — ВОЗ

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что появление вакцины не остановит распространение коронавируса. Он утверждает, что без карантина вакцина не сможет действовать.

Об этом Тедрос Адханом Гебрейесус заявил в социальных сетях. Он выступает за комплексный подход к решению проблемы пандемии коронавируса.

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— Сама вакцина не остановит пандемию COVID-19. Нам нужно будет продолжить: наблюдение, тестирование, изоляцию, отслеживание контактов и карантин. Надо поощрять людей быть осторожными, — написал глава ВОЗ.

A vaccine on its own will not end the #COVID19 pandemic. We will still need to continue:

-Surveillance

-Testing, isolating & caring for cases

-Tracing & quarantining contacts

-Engaging communities

-Encouraging individuals to be careful #ACTogether #EB147 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 16, 2020

Гебрейесус добавил, что первые поставки вакцины будут ограничены. В приоритете — работники здравоохранения, пожилые люди и другие люди, которые в группе риска.

Глава ВОЗ надеется, что распространение вакцины уменьшит смертность, а системы здравоохранения стран начнут функционировать в нормальном режиме.

Американская компания Moderna заявила об успешности своей вакцины на 94,5%

Американская компания Moderna заявила об успешности своей вакцины на 94,5%. В компании считают, что это прорыв. Они уверены, что пандемию удастся преодолеть.

Moderna заявила о намерении подать заявку на регистрацию вакцины в ближайшие недели.

Источник: Тедрос Адханом Гебрейесус