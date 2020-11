Вакцина не остановит коронавирус — ВОЗ

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что появление вакцины не остановит распространение коронавируса. Он утверждает, что без карантина вакцина не сможет действовать.

Об этом Тедрос Адханом Гебрейесус заявил в социальных сетях. Он выступает за комплексный подход к решению проблемы пандемии коронавируса.

A vaccine on its own will not end the #COVID19 pandemic. We will still need to continue:

-Surveillance

-Testing, isolating & caring for cases

-Tracing & quarantining contacts

-Engaging communities

-Encouraging individuals to be careful #ACTogether #EB147

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 16, 2020