ВОЗ назвала дни, когда фиксируют рекордный прирост больных Covid-19

Эксперты Всемирной организации здравоохранения обнаружили четкую тенденцию наибольшего прироста больных в течение недели. Наибольшее количество новых случаев заражения коронавирусом фиксируют во вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье.

В частности, в субботу, 14 ноября, в мире было обнаружено рекордные 660 905 случаев инфицирования. Это самый большой суточный прирост с начала пандемии. В этот день более 9 тыс. человек умерли от осложнений болезни.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован днем ​​ранее — в пятницу 13 ноября, он составлял 645 410 случаев, а перед тем — в субботу 7 ноября, когда было обнаружено 614 013 случаев заражения.

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Коронавирус в мире

По состоянию на утро 16 ноября тестирование подтвердило коронавирус в мире у 54 335 914 человек.

Летальных случаев с начала пандемии зафиксировано 1 316 623.

При этом выздоровел уже 34 921 371 житель планеты.

Источник: ВОЗ