Евросоюз может ввести санкции против Турции за “агрессивный исламизм” со стороны государства.

Министр Франции по делам Европы Клеман Бон сообщил, что в ЕС устали от провокаций со стороны Турции.

— В течение 10-15 лет мы думали, что Турция — это дружеская демократия на Востоке, которая стремится к модернизации, будет только ускоряться. Но, нынешняя Турция, это агрессивный исламизм в культуре, геополитике и всех других сферах. Мы еще раз убедились в этом недавно на примере Нагорного Карабаха, и думаю, ни у кого не должно оставаться наивных сомнений. Сегодня в одной из европейских стран не осталось иллюзий относительно того, кто такие господин Эрдоган и его режим, — сказал Бон.

Бон также пояснил, что Европу не устраивает позиция Турции по проведению сейсмических исследований и бурения неподалеку греческого острова Кастелоризо в Восточном Средиземноморье.

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Террористическая атака

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал вооруженное нападение на людей в церкви в центре Ниццы “исламистской террористической атакой”.

Как рассказали полицейские, одна пожилая жертва, которая молилась в церкви Нотр-Дам во время нападения, была “практически обезглавлена”. Погибли еще одна женщина и мужчина.

Правоохранители во время задержания ранили террориста.

Источник: Europe 1