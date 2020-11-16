Вакцина Pfizer и BioNTech против коронавируса — как повлияет на пандемию

Один из разработчиков вакцины от компаний Pfizer и BioNTech, которая показала эффективность более 90%, прогнозирует активную вакцинацию населения в мире летом 2021 года, а уже следующей зимой 2022 года мир сможет вернуться к нормальной жизни.

Профессор Угур Шахин, который является одним из основателей компании BioNTech, заявил, что эта вакцина снизит распространение коронавируса между людьми, даже если ее эффективность будет не 90%, а 50%.

Шахин не склонен верить в преждевременные прогнозы, где речь идет о возвращении к привычной жизни уже весной 2021 года.

— Если все пойдет хорошо (то есть вакцина успешно завершит все необходимые испытания, — Ред.), вакцинация начнется либо в конце этого года или в начале 2021-го. Компания имеет целью доставить более 300 000 000 вакцин по всему миру до апреля, что позволит начать влиять на эпидемию. Но значительное влияние в таком случае можно ожидать только летом.

Профессор аргументирует это тем, что летом уменьшится прирост больных и это даст врачам время для масштабной вакцинации населения.

В таком случае, объясняет профессор, к “нормальной жизни” люди смогут вернуться следующей зимой.

Эффективность вакцины Pfizer и BioNTech

Фармацевтическая компания Pfizer из Соединенных Штатов Америки совместно с немецкой BioNTech завершили третий этап тестирований вакцины от коронавируса. Препарат показал эффективность 90% в профилактике болезни.

Производители планируют изготовить до 50 млн доз в этом году, а в 2021 году — 1,3 млрд. Сейчас они ожидают разрешения от властей США на экстренное использования вакцины для людей от 16 до 85 лет.

В тестированиях приняли участие 43 538 добровольцев, проблем с безопасностью препарата не наблюдалось.

Получит ли Украина вакцину

В конце сентября Министерство здравоохранения Украины сообщило о намерении приобрести вакцину от коронавируса за рубежом.

Переговоры велись с пятью производителями препарата, в частности с американской фармацевтической компанией Pfizer.