Президент Франции Эммануэль Макрон резко высказался о деятельности Совета безопасности ООН, отметив, что пока он не принимает никаких полезных решений.

По его мнению, Европе нужно больше независимости, в частности в вопросах обороны. Президент Франции убежден, что американцы смогут признать европейцев союзниками только, если они относятся серьезно к самим себе и независимы в своей оборонной политике.

Поэтому, по словам Макрона, Европа, подобно США и Китаю, и дальше будет работать над собственной автономностью.

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Франция является одним из пяти постоянных членов Совета безопасности ООН, имеющих право вето. Такое же право есть у США, Китая, Великобритании и России.

Накануне Эммануэль Макрон заявил о необходимости сотрудничества с Москвой, если Европа стремится к достижению долгосрочного мира.

По его словам, работать с Россией нужно из-за общей географии и прошлого. По его мнению, нельзя жить так, будто Европа — далекий от России остров.