Новоизбранный президент США Джо Байден отметил, что число погибших в результате коронавируса в Соединенных Штатах может вырасти, если 45-й американский президент Дональд Трамп не будет делиться информацией о ходе пандемии с новой администрацией.

Также Байден отметил, что в случае отсутствия общей координации, число жертв может увеличиться.

В то же время Дональд Трамп до сих пор отказывается признавать поражение на президентских выборах, состоявшихся 3 ноября, и не хочет делиться важной информацией с командой Байдена.

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В США сейчас число новых ежедневных заражений превышает 130 тыс. К концу недели страна может перейти порог в 250 тыс. Смертей от коронавируса, что является самым высоким показателем в мире.

Коронавирус в мире

По состоянию на 17 ноября тестирования подтвердило коронавирус в мире в 55 349 529 человек. Летальных случаев с начала пандемии зафиксировано 1 332 328.

Больше всего больных в США — 11 538 057, Индии — 8 874 290, Бразилии — 5 876 740, Франции — 1 991 233 и России — 1 948 603.