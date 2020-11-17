Индийская биотехнологическая компания Bharat Biotech начала третью фазу клинических испытаний вакцины против коронавируса.
В этих испытаниях примут участие 26 тыс. добровольцев. В компании отметили, что им будет сделано две внутримышечные инъекции с интервалом примерно 28 дней.
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Новая вакцина разработана Bharat Biotech в сотрудничестве с Национальным институтом вирусологии при Индийской совете медицинских исследований.
Также в компании сообщили, что это самое большое из исследований третьей фазы, одобренное регулятором лекарственных средств, когда-либо проводились в стране.
Поставка вакцины против коронавируса
В ВОЗ рассчитывают, что первые поставки вакцины против коронавируса начнутся уже в первой половине 2021 года. По данным ВОЗ, они будут весьма ограниченными, из-за чего вещество первыми должны получить люди, которые находятся в группе риска.
Также в этом списке находятся врачи, поскольку они ведут борьбу с Covid-19.
Источник: Синьхуа