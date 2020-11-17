Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш общался с человеком, у которого развились симптомы, типичные для Covid-19, поэтому политик пошел на самоизоляцию.

Об этом латвийский премьер сообщил в Twitter.

Кариньш написал, что ждет результатов теста на коронавирус, а до того времени будет работать в дистанционном режиме.

Читайте: Антирекорд смертей во Франции и режим ЧС в Латвии: коронавирус в мире 9 ноября

— Пока я не получу результат теста, я пошел на самоизоляцию и буду работать удаленно, чтобы уменьшить риск для своего здоровья, — подчеркнул политик.

Режим ЧС в Латвии

Чтобы приостановить распространение коронавируса, Латвия ввела режим чрезвычайного положения с 9 ноября по 6 декабря.

Под запретом все мероприятия с участием более 10 человек, кроме похорон, митингов и пикетов на улице.

Запрещены все спортивные мероприятия со зрителями, кроме международных матчей.

Магазины работают до 22.00.

Фото: Кришьянис Кариньш