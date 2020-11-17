Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш общался с человеком, у которого развились симптомы, типичные для Covid-19, поэтому политик пошел на самоизоляцию.
Об этом латвийский премьер сообщил в Twitter.
Кариньш написал, что ждет результатов теста на коронавирус, а до того времени будет работать в дистанционном режиме.
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— Пока я не получу результат теста, я пошел на самоизоляцию и буду работать удаленно, чтобы уменьшить риск для своего здоровья, — подчеркнул политик.
Режим ЧС в Латвии
Чтобы приостановить распространение коронавируса, Латвия ввела режим чрезвычайного положения с 9 ноября по 6 декабря.
Под запретом все мероприятия с участием более 10 человек, кроме похорон, митингов и пикетов на улице.
Запрещены все спортивные мероприятия со зрителями, кроме международных матчей.
Магазины работают до 22.00.
Фото: Кришьянис Кариньш