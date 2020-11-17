В штате Джорджия, где вручную пересчитывают результаты голосования на президентских выборах, нашли 2 600 голосов, которые не включили в финальной цифры — но эти бюллетени были в поддержку кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена.

Как пояснил госсекретарь штата Брэд Раффенспергер, ответственные лица забыли загрузить данные с карты памяти в автомате, который осуществляет сканирование бюллетеней.

Найденные голоса никак не меняют соотношение между кандидатами. Разрыв в Джорджии между Трампом и Байденом составляет около 14 тыс. голосов. Среди найденных бюллетеней было всьо 800 голосов в поддержку республиканца Дональда Трампа.

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Сейчас это самая большая ошибка, что фиксировалось на выборах в 2020 году. Главного ответственного графства Флойд в связи с инцидентом призывают уйти в отставку.

Выборы президента в Джорджии (США)

В американском штате Джорджия вручную проведут полный пересчет голосов на президентских выборах. Избранный президент США Джо Байден победил в штате, набрав 16 голосов выборщиков.

Одновременно с победой Байдена в Джорджии, действующий президент США Дональд Трамп победил в Северной Каролине, однако не смог набрать более 270 пунктов.

Источник: Fox News