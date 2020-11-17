Американский бизнесмен, основатель Microsoft Билл Гейтс сравнил людей, которые во время распространения коронавирусной инфекции отказываются носить маски, с нудистами.

По его мнению, странно не выполнять элементарное требование, которое поможет улучшить эпидситуацию.

— Что это? Они как нудисты? Вас просят носить штаны. Никто же не говорит, что штаны — это ужасно, — отметил Билл Гейтс.

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По словам Гейтса, ранее эксперты не настаивали на ношении маски из-за недостаточном количестве информации о коронавирусе, они сравнивали его с гриппом. Сейчас же, когда стало известно, что больной человек без маски во время разговора может заразить другого, эта мера стала необходимой.

— Этих вирусных нагрузок, которые мы видим у коронавируса, нет у большинства других респираторных заболеваний, — добавил Гейтс.

Прогноз Гейтса по поводу пандемии

Билл Гейтс заявлял, что человечество сможет преодолеть пандемию коронавируса не ранее 2022 года.

Этому поспособствует изобретение вакцины.

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Источник: Bill Gates and Rashida Jones Ask Big Questions