По состоянию на утро 17 ноября тестирования подтвердило коронавирус в мире у 55 349 529 человек. Летальных случаев с начала пандемии зафиксировано 1 332 328.
В то же время выздоровел уже 38 493 441 житель планеты.
Где больше всего инфицированных Covid-19:
- США — 11 538 057;
- Индия — 8 874 290;
- Бразилия — 5 876 740;
- Франция — 1 991 233;
- Россия — 1 948 603.
Украина на 17 месте в глобальном списке стран по количеству подтвержденных случаев коронавируса (545 689 инфицированных) – между Польшей и Бельгией.
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Страны-лидеры по количеству смертей:
- США — 252 651;
- Бразилия — 166 067;
- Индия — 130 559;
- Мексика — 98 861;
- Великобритания — 52 147.
Коронавирус 16 ноября
По состоянию на 16 ноября коронавирусом в мире заболело 54 335 914 жетеля планеты.
Среди них умерли с начала пандемии 1 316 623 больных, а выздоровели — 34 921 371.