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Факты / Мир
Софія Телішевська |

За сутки выздоровело 4 млн людей: коронавирус в мире 17 ноября

По состоянию на утро 17 ноября тестирования подтвердило коронавирус в мире у 55 349 529 человек. Летальных случаев с начала пандемии зафиксировано 1 332 328.

В то же время выздоровел уже 38 493 441 житель планеты.

Где больше всего инфицированных Covid-19:

  • США — 11 538 057;
  • Индия — 8 874 290;
  • Бразилия — 5 876 740;
  • Франция — 1 991 233;
  • Россия — 1 948 603.

Украина на 17 месте в глобальном списке стран по количеству подтвержденных случаев коронавируса (545 689 инфицированных) – между Польшей и Бельгией.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Страны-лидеры по количеству смертей:

  • США — 252 651;
  • Бразилия — 166 067;
  • Индия — 130 559;
  • Мексика — 98 861;
  • Великобритания — 52 147.

Коронавирус 16 ноября

По состоянию на 16 ноября коронавирусом в мире заболело 54 335 914 жетеля планеты.

Среди них умерли с начала пандемии 1 316 623 больных, а выздоровели — 34 921 371.

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