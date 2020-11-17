Дональд Трамп — это землетрясение, которое разрушило выстроенную годами традиционную модель поведения американских президентов. Его неоднозначная харизма ураганом снесла нормы политической дискуссии и этикета.

Без руля и парусов Дональд был не только в Twitter. Он публично унижал своих оппонентов. Байдена он прозвал сонным Джо, а миллиардера Блумберга — коротышкой.

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Стоять уверенно на своих двоих во время каденции Трампу постоянно мешал российский призрак. В течение почти всего президентства демократы обвиняли Дональда в сговоре с Кремлем, который якобы помог ему выиграть выборы.

Официальное расследование не нашло доказательств сговора, но комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера установила, что Россия вмешивалась в американские выборы.

Предполагаемый российский заговор висел над Трампом, но не он привел его к импичменту. Дональд стал третьим американским президентом в истории США, против которого запускалась процедура принудительного увольнения.

Виной всему обнародованный телефонный разговор с президентом Зеленским, где Трамп намекает на то, чтобы украинский генпрокурор накопал компромат на сына Джо Байдена в обмен на военную помощь Киеву.

Зарубежные визиты Трампа — это отдельный жанр политического фольклора. Дональд толкал премьера Черногории, неуклюже закрывал собой британскую королеву, а во время встречи с Ангелой Меркель демонстративно не пожимал ей руку.

Трамп стал первым президентом США, который ступил на территорию Северной Кореи. Его встреча с Ким Чен Ыном стала исторической.

Международная политика Трампа очень часто шла вразрез с традиционным американским вектором. Он с теплотой относился к Путину и испортил отношения с европейскими союзниками по НАТО.

Трамп испортил отношения не только с политическими союзниками, но и со многими американскими журналистами. Его перепалки с репортерами и коронная фраза фейк ньюз укоренилась в медиа быту.

Журналисты отплатили президенту той же монетой. После встречи с Зеленским Трамп вышел на пресс-конференцию. Телевизионщикам удалось подсмотреть в блокноте Дональда заметки, в которых было записано дважды — я ничего не хочу и никаких услуга за услугу. Эти фразы сразу стали мемом и материалом для шуточных музыкальных композиций.

Экстравагантными выходками Трамп отличился не только с журналистами и политиками, но и со своими избирателями. После разрушительного урагана Мария президент приехал в Пуэрто-Рико, чтобы поддержать пострадавших, и начал бросать в толпу упаковки с бумажными полотенцами.

Вообще вся политика Трампа — это сплошная контраверсия. Стена с Мексикой, расизм, политический и экономический изоляционизм, откровенная вражда с оппонентами. Все это часто раскалывало, а не объединяло.

Тем не менее во времена Трампа экономика Штатов была на подъеме. Его налоговая и таможенная политика вывела безработицу на рекордно низкий уровень. Но все было ровно до начала пандемии, с которой президент был совершенно не готов. Более того — сначала отрицал опасность вируса, которым в конце концов сам и заболел.

До этого благословения Трамп называл коронавирус выдумкой Китая чтобы подорвать экономику США. После обвинял Поднебесную в сокрытии информации о вирусе и прекратил финансирование ВОЗ.

По своей каденции Трамп вышел из нескольких международных соглашений. Самые резонансные — это парижское климатическое и ядерное иранское соглашения.

Также Дональд свернул военную операцию в Сирии. После чего на более сильные позиции в регионе вышли Россия и Иран.

Одни из самых амбициозных планов Трампа — построить стену с Мексикой и купить датский остров Гренландия. Но если остров приобрести не удалось, то ограждение с соседней страной Трамп таки построил, хотя и не полностью.

Еще один ландшафтный проект, на который замахнулся Трамп — это изменение культового барельефа с четырьмя американскими президентами на горе Рашмор. Журналисты писали, что через своих советников Дональд пытался договориться, чтобы его портрет был пятым.

Под конец каденции планета также узнала о танцевальных возможностях Трампа. Это явление даже породило флешмоб в молодежной соцсети TikTok.

Дональд Трамп — это больше, чем президент, это явление. Он основал в мировой политике такое понятие как трампизм. Этот термин описывает ситуацию, когда политик ведет себя как слон в магазине посуды на всех уровнях, а людям это нравится.

Поражение Трампа на выборах в США

Избранный президент США Джо Байден считает позором отказ Дональда Трампа признавать свое поражение на выборах.

Он также убежден, что в конечном итоге республиканцы признают его победу на выборах в США. По его словам, необходимости в судебных разбирательствах нет.