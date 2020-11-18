Шестинедельная война в Нагорном Карабахе закончилась подписанием соглашения между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России.

Азербайджанцы ликуют и переживают невиданный национальный подъем, армяне выкапывают могилы родственников, сжигают собственные дома и бегут из Арцаха, как они называют Нагорный Карабах. А пока Ереван скатывается в глубокий политический кризис, в Москве и Анкаре довольно потирают руки.

Болезненный мир

Военное преимущество Азербайджана в Нагорном Карабахе достигло своего апогея в начале ноября. Азербайджанские войска вошли в стратегически важный город Шуша, расположенный всего в 10 км от столицы самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Степанакерта. К тому же азербайджанцы еще и перерезали главную дорогу, связывающую центр Карабаха с Арменией. Как признает теперь премьер-министр Армении Никол Пашинян, после этого стало ясно, что армяне могут потерять всю территорию Карабаха.

В итоге Пашиняну пришлось подписать соглашение о прекращении огня, которое, по сути, стало капитуляцией Армении. Стороны конфликта при непосредственном участии Москвы договорились, что армянскому Нагорному Карабаху удастся сохранить меньше трети своей довоенной территории.

По периметру этот район будут охранять российские миротворцы, причем он не получит даже формального статуса. Кроме того, населенный армянами район Карабаха будет отрезан от основной территории Армении, и только российские миротворцы будут контролировать безопасный коридор для перемещения армян – Лачинский коридор.

Взамен Азербайджан, согласившись на компактное проживание армян в Карабахе без статуса, но под защитой российских миротворцев, получит свой транспортный коридор через территорию Армении – в азербайджанскую Нахичевань. Безопасность коридора тоже будут обеспечивать россияне.

Пашинян признает всю болезненность соглашения, но подчеркивает, что выхода у него особо не было. Президент же Азербайджана Ильхам Илиев триумфует и пожинает плоды патриотического подъема внутри страны.

— Если бы Алиеву завтра нужно было переизбираться, он наверняка выиграл бы с гигантским отрывом. Азербайджанский президент неожиданно получил намного больше, чем мог себе представить еще несколько недель назад, — констатирует Томас де Ваал, британский эксперт, специалист по Кавказу, автор книги-исследования Черный сад о Нагорно-Карабахском конфликте.

Не то чтобы у Алиева, установившего авторитарный режим в Азербайджане, были проблемы с выборами, но свою власть он еще больше укрепил. Никакой автономии он армянам не обещает, а говорит о едином и многонациональном Азербайджане. Так что, несмотря на перемирие, многолетний конфликт между двумя нациями никуда не денется. Просто из районов, из которых в начале 90-х бежали азербайджанцы, когда в войне победила Армения, теперь уже бегут армяне. Причем не просто бегут, а сжигают собственные дома, чтобы они не достались врагу, и даже выкапывают из могил умерших родственников.

Ярче всего отношения между азербайджанцами и армянами характеризует история, которая произошла в 2004 году в Будапеште. Тогда на международных учениях, организованных НАТО, встретились азербайджанские и армянские военные. 26-летний азербайджанский офицер Рамиль Сафаров купил в местном магазине топор, наточил его и зарубил им армянина Гургена Маргаряна, который спал в соседней комнате военного отеля, где были размещены участники учений.

Азербайджанца остановила полиция, когда он пытался выломать дверь второй комнаты, в которой жил еще один армянский офицер. Свой поступок Сафаров объяснил тем, что в Первой карабахской войне погибли его родственники, а родное село разгромили. В Азербайджане убийца превратился в национального героя и народного кумира.

То есть уровень ненависти между двумя народами таков, что кроме как бежать – другого выхода у армян нет.

Большие игроки

Трагедия одних народов, как обычно, граничит с геополитическими интересами других. С одной стороны, итог войны – большой успех для Турции, главного союзника Азербайджана, оказывающего Баку серьезную военную поддержку. Турция, очевидно, усилила свое влияние в Закавказье и в тюркском мире, показав себя решительным союзником, претендующим на региональное лидерство. Одновременно Анкара продемонстрировала пример успешного размораживания старого конфликта, что может иметь далекоидущие последствия для изобилующей такими конфликтами бывшей территории СССР.

— В Сирии Россия влезла в турецкое ближнее зарубежье, теперь Турция отвечает тем же самым в российском. Новое качество турецкого присутствия на Кавказе – это всерьез и надолго, — отмечает Андерс Аслунд, старший научный сотрудник Atlantic Council.

Но и Россия в долгу не осталась. Москва как поставляла вооружение Азербайджану, так и, по идее, должна была оказывать поддержку своему военному союзнику Армении. Правда, никакой поддержки армяне не дождались. Зато, когда Кремлю стало выгодно, он в последний момент спас Ереван от катастрофы, увеличив зависимость Армении от себя.

Мало того, россияне увеличат свой военный контингент в Армении, где у них и так есть военная база, на 1 960 вооруженных миротворцев. Так теперь эти же российские миротворцы становятся, по сути, жизненно необходимыми для армян. А вот в случае полной потери Карабаха, потребность в российских гарантиях безопасности резко снижалась бы.

— Отправив эти спецподразделения в качестве миротворцев в Нагорный Карабах, Путин сделал крошечную Армению еще более зависимой от России. Теперь Армения еще менее похожа на независимую нацию и все больше напоминает российский протекторат, — подчеркивает Аслунд.

Политические игры

Причем этим достижения России не ограничиваются.

— Главный проигравший в этой ситуации – Армения, которая еще долгие годы будет ощущать последствия поражения. Армянское общество было совершенно не готово к такому внезапному краху, и оппозиционные партии уже вовсю протестуют против заключенного соглашения, — напоминает Томас де Ваал.

В Армении действительно полным ходом идут массовые протесты, которые перерастают в беспорядки и потасовки. Оппозиция требует отставки Пашиняна, он никуда уходить не собирается и говорит, что всем, кто протестует против условий перемирия, нужно было ехать воевать в Карабах.

Возглавляет протесты пророссийская оппозиция, и смена Пашиняна идеально вписывается в стратегию Кремля. Лидер, пришедший к власти в результате Бархатной революции 2018 года, априори не мог импонировать Москве. РФ предпочла бы иметь в Ереване более послушную власть.

Но настораживает и международный контекст действий РФ. Исторически мирное урегулирование в Нагорном Карабахе проходило под руководством США, Франции и России. Сейчас же Путин все решил сам, совершенно без участия Запада.

— Характер азербайджано-армянского конфликта отражает меняющуюся международную обстановку. США, похоже, отошли от мировых дел, у ЕС нет военной мощи, а Запад в целом отстранился от Турции. Это дало возможность авторитарным правителям, таким как Путин и Эрдоган, перехватить геополитическую инициативу, — полагает Аслунд.

Ничего хорошего такие расклады не обещают и Украине.

— Для Украины пассивность Запада во время карабахской войны зловеща. Как следствие, Россия смогла расширить свое военное присутствие в границах бывшей Советской империи, не встретив серьезного сопротивления со стороны Запада. Это увеличивает риск появления российских миротворцев на Востоке Украины, — предупреждает научный сотрудник Atlantic Council.

Так что конфликт в Нагорном Карабахе и его последствия гораздо ближе к нам, чем порой кажется.