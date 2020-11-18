Карантин из-за Covid-19 способствует росту экстремизма среди молодежи

Карантин из-за пандемии коронавируса негативно влияет на рост экстремизма среди молодых людей.

— В последние несколько лет наблюдается резкий рост экстремистских материалов в интернете, и Covid-19 ведет к тому, что уязвимые люди проводят гораздо больше времени изолированно, — заявил глава британской контртеррористичекой полиции Нил Басу.

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По его словам, изоляция сокращает защитные факторы, такие как школьное образование, занятость, друзья, семья

— По-моему, это идеальный шторм, который мы не можем предсказать, и последствия которого мы можем ощущать еще много лет, — добавил Нил Басу.

В Британии за последние 18 месяцев арестовали 17 детей в связи с террористическими преступлениями.

Теракт в Вене

2 ноября в центре Вены неизвестный мужчина открыл стрельбу возле синагоги вблизи площади Шведенплатц.

В результате теракта в Вене погибли четыре человека, еще более 20 получили ранения. Террорист действовал с несколькими сообщниками, которых сейчас разыскивает полиция.

Теракт произошел в вечернее время, когда десятки людей гуляли по улицам Вены.

3 ноября ответственность за стрельбу взяла террористическая организация ИГИЛ. Злоумышленник, который имел при себе фейковый жилет со взрывчаткой, мачете, заряженный пистолет и автомат, работал в соответствии с инструкциями, предоставленными Исламским государством. Один из нападавших был убит на месте работниками полиции.