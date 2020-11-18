Коронавирус и проседание экономики повлияли на рейтинг городов в мире. В тройку самых дорогих городов мира по стоимости жизни вошли Цюрих, Париж и Гонконг.

Киев поднялся в списке самых дорогих городов, он находится на 101 месте.

Об этом говорится в отчете Economist Intelligence Unit по влиянию пандемии на цены товаров и услуг в более 130 городах по состоянию на сентябрь 2020 года.

Рейтинг 10 самых дорогих городов мира:

1 место — Цюрих, Париж, Гонконг;

2 место — Сингапур;

3 место — Тель-Авив и Осака;

4 место — Женева и Нью-Йорк;

5 место — Копенгаген и Лос-Анджелес.

Сингапур, Осака и Гонконг опустились в рейтинге из-за коронавируса и ослабления доллара.

— Азиатские города традиционно доминировали в рейтингах в последние годы, но пандемия изменила рейтинг в этом году, — сказал глава отдела стоимости жизни в мире EIU Упасана Датт.

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Согласно отчету, в городах Северной и Южной Америки жизнь стала дешевле с 2019 года. В Западной Европе находится четыре из десяти самых дорогих городов мира.

Прыжок Цюриха и Парижа в рейтинге связывают с укреплением швейцарского франка и евро.

К самым дешевым городам отнесли Дамаск (Сирия), Ташкент (Узбекистан), Лусака (Замбия), Каракас (Венесуэла) и Алматы (Казахстан).

Самые дорогие и самые дешевые страны для жизни: на каком месте Украина

В рейтинге стран по стоимости жизни за 2019 год Украина заняла 120 место, оказавшись рядом с Угандой и Непалом. Всего в списке было 136 позиций. При его составлении рассчитывали цену на аренду жилья, цену на продукты и покупательную способность населения.

Больше всего на проживание тратят на Бермудских, Виргинских и Каймановых островах, в Швейцарии, Норвегии и Исландии.

Источник: Economist Intelligence Unit