Дональд Трампуволил главу Агентства по кибербезопасности Министерства внутренней безопасности США Криса Кребса.
Действующий глава Белого дома утверждает, что последнее заявление Кребса о выборах президента в США было непроверенным.
Об этом он написал в своем Twitter.
— Крис Кребс был уволен от должности председателя Агентства по кибербезопасности и инфраструктуры.
По словам Трампа, на выборах были массовые нарушения и мошенничество, в частности голосования умерших людей.
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Белый дом был особенно недоволен публикацией Кребса, в которой развенчивается теория заговора о суперкомпьютере разведывательного агентства Hammer и Scorecard, которое вероятно вмешиваться в подсчет голосов в стране.
Кребс и другие бывшие официальные лица США заявили, что такой системы не существует.
Выборы в США
Дональд Трамп отказался признать выборы в США, выдвинув необоснованные заявления о массовых фальсификациях на выборах.
Представители избирательных комиссий заявили, что голосование было самым безопасным в истории США.
На прошлой неделе президент уволил министра обороны Марка Эспера на фоне сообщений о том, что он сомневался в лояльности главы Пентагона.