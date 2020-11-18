Дональд Трампуволил главу Агентства по кибербезопасности Министерства внутренней безопасности США Криса Кребса.

Действующий глава Белого дома утверждает, что последнее заявление Кребса о выборах президента в США было непроверенным.

Об этом он написал в своем Twitter.

— Крис Кребс был уволен от должности председателя Агентства по кибербезопасности и инфраструктуры.

По словам Трампа, на выборах были массовые нарушения и мошенничество, в частности голосования умерших людей.

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Белый дом был особенно недоволен публикацией Кребса, в которой развенчивается теория заговора о суперкомпьютере разведывательного агентства Hammer и Scorecard, которое вероятно вмешиваться в подсчет голосов в стране.

Кребс и другие бывшие официальные лица США заявили, что такой системы не существует.

Выборы в США

Дональд Трамп отказался признать выборы в США, выдвинув необоснованные заявления о массовых фальсификациях на выборах.

Представители избирательных комиссий заявили, что голосование было самым безопасным в истории США.

На прошлой неделе президент уволил министра обороны Марка Эспера на фоне сообщений о том, что он сомневался в лояльности главы Пентагона.