Статистика коронавируса в мире на 18 ноября свидетельствует о 55 562 616 больных, за сутки инфицировалось более 200 тыс. человек.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 1 337 343 инфицированных.

Где больше всего инфицированных Covid-19:

США — 11 344 154;

Индия — 8 874 290;

Бразилия — 5 911 758;

Франция — 2 087 183;

Россия — 1 954 912.

Страны-лидеры по количеству смертей:

США — 248 581;

Бразилия — 166 699;

Индия — 130 519;

Мексика — 99 026;

Великобритания — 52 839.

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В мировом рейтинге по количеству больных Украина занимает 17 место — между Польшей и Бельгией.

Коронавирус 17 ноября

Для сравнения, по состоянию на утро 17 ноября тестирования подтвердило коронавирус в мире в 55 349 529 человек. Летальных случаев с начала пандемии зафиксировано 1 332 328.

Лидерами по количеству смертей остаются США и Бразилия.