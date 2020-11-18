Статистика коронавируса в мире на 18 ноября свидетельствует о 55 562 616 больных, за сутки инфицировалось более 200 тыс. человек.
От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 1 337 343 инфицированных.
Где больше всего инфицированных Covid-19:
- США — 11 344 154;
- Индия — 8 874 290;
- Бразилия — 5 911 758;
- Франция — 2 087 183;
- Россия — 1 954 912.
Страны-лидеры по количеству смертей:
- США — 248 581;
- Бразилия — 166 699;
- Индия — 130 519;
- Мексика — 99 026;
- Великобритания — 52 839.
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В мировом рейтинге по количеству больных Украина занимает 17 место — между Польшей и Бельгией.
Коронавирус 17 ноября
Для сравнения, по состоянию на утро 17 ноября тестирования подтвердило коронавирус в мире в 55 349 529 человек. Летальных случаев с начала пандемии зафиксировано 1 332 328.
Лидерами по количеству смертей остаются США и Бразилия.