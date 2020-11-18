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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Более 55 млн больных: коронавирус в мире 18 ноября

Статистика коронавируса в мире на 18 ноября свидетельствует о 55 562 616 больных, за сутки инфицировалось более 200 тыс. человек.

От осложнений, вызванных Covid-19, умерло 1 337 343 инфицированных.

Где больше всего инфицированных Covid-19:

  • США — 11 344 154;
  • Индия — 8 874 290;
  • Бразилия — 5 911 758;
  • Франция — 2 087 183;
  • Россия — 1 954 912.

Страны-лидеры по количеству смертей:

  • США — 248 581;
  • Бразилия — 166 699;
  • Индия — 130 519;
  • Мексика — 99 026;
  • Великобритания — 52 839.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

В мировом рейтинге по количеству больных Украина занимает 17 место — между Польшей и Бельгией.

Коронавирус 17 ноября

Для сравнения, по состоянию на утро 17 ноября тестирования подтвердило коронавирус в мире в 55 349 529 человек. Летальных случаев с начала пандемии зафиксировано 1 332 328.

Лидерами по количеству смертей остаются США и Бразилия.

Фото: Dreamstime

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