Протесты против карантина в Германии: людей разгоняют водометами

Немецкие правоохранители применили водометы, чтобы разогнать протест против карантинных ограничений. В Берлине около 10 тыс. митингующих собрались на акцию протеста у Бранденбургских ворот.

Люди не придерживаются безопасной дистанции ​​и не пользуются защитными масками. На замечания полиции они не реагируют. На место происшествия прибыло более двух тыс. представителей полиции.

Митингующие выступают против расширения возможностей правительства внедрять и применять новые ограничения. Речь идет об обязательном ношении масок и отмены крупных публичных мероприятий.

Такие правила хотят ввести, поскольку за последние сутки в Германии подтвердили 17 561 новых случаев коронавируса.

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Статистика распространения коронавируса в мире

18 ноября в мире диагностировали более 200 тыс. новых случаев Covid-19. В общем болезнь подхватило 5 556 2616 людей во всем мире.

Сейчас зафиксировано 1 337 343 смертей, вызванных осложнениями от коронавируса. Больше всего больных зафиксировано в США, Индии и Бразилии.