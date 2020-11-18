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Факты / Мир
Віталій Плахта |

В Дании после скандала убили всех норок с коронавирусом

В Дании уничтожены все норковые фермы, зараженные коронавирусом.

Об этом сообщило Управление ветеринарии и пищевых продуктов Дании.

Все норки были выбракованы на 284 из 1 100 ферм, выращивающих животных в стране.

Под подозрением находятся еще 25 норковых хозяйств, отметило ведомство.

Удар по экономике Дании

Дания — крупнейший производитель норки в мире, продающий большую часть меха в Китай и Россию.

После ситуации с заражением норок в стране был предложен новый закон, который запретит разведение животных до 2022 года.

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Скандал с уничтожением норок

На прошлой неделе выбраковка норок в Дании превратилась в скандал, поскольку правительство было вынуждено признать, что незаконно приказало умертвить всех норок, хотя имело право выбраковать только инфицированных норок и тех особей, которые находились в пределах 8 км от инфицированных животных.

Некоторые фермеры, выращивающие норок, прекратили выбраковку, в то время как датское телевидение показало некоторых фермеров в слезах, когда тысячи трупов норок после отравления газом были увезены на грузовиках для захоронения на военных территориях.

Фото: Dreamstime

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