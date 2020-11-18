В Словакии начались протесты против карантина

В Словакии начались акции протеста против введения карантинных мероприятий из-за пандемии коронавируса в день годовщины Бархатной революции 1989 года, когда был свергнут коммунистический режим в Чехословакии.

В Братиславе тысячи протестующих высказались за отмену карантина. Митингующие выступают против масочного режима и ограничения на собрание.

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Также люди вышли на протесты в Кошице, Приевидзи, Жилине и Банска Быстрицы, а также в Трнаве.

На сегодня в Словакии на 5,5 млн населения зафиксировали 88 602 случая заражения коронавирусос, в частности 1 326 за последние сутки.

Митинги в Украине против карантина

В Украине начались митинги против карантина выходного дня. Протестуют представители учреждений питания, рестораторы, владельцы бизнеса и работники сфер обслуживания.

В Харькове, Киеве, Кременчуге, Ивано-Франковске, Черкассах, Виннице жители собирают у зданий городских советов и требуют отменить закрытие заведений на выходные дни.

Кроме того, ряд городов отказались выполнять решение правительства о введении карантина выходного дня с 14 ноября.

Источник: Slovak Spectator