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Факты / Мир
Оксана Доротюк |

В США одобрили тест на коронавирус, который можно делать дома

В США Управление по контролю за продуктами и лекарствами впервые позволило использовать тест на коронавирус, результат которого можно получить в домашних условиях.

Тест американской компании Lucira Health проводится путем взятия мазка из носоглотки. Затем палочку с мазком необходимо опустить во флакон, который помещается в тестовое устройство.

В течение 30 минут на светодисплее прибора появляется результат. Такие исследования позволяют проводить тестирование самостоятельно дома и могут использоваться в медицинских учреждениях.

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Также в Управлении по контролю отметили, что этот тест можно проводить самостоятельно только людям от 14 лет. Если пациент моложе, то тестирование должно проводиться специалистом.

Сам тест продается только по рецепту врача.

Тест на коронавирус

В Украине тест на коронавирус проводится по трем видам — ПЦР-тестирование, ИФА-тестирования и экспресс-тест.

Бесплатно сдать ПЦР-анализ можно только по направлению семейного врача или терапевта, если есть подозрение на коронавирус. Кроме того, тестирование проводят все крупные частные клиники. В то же время цены у них бывают в два раза выше, чем в государственной лаборатории.

Источник: FDA

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