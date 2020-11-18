За прошедшую неделю число инфицированных коронавирусом в мире выросло почти на 4 млн, что является самым высоким показателем с начала пандемии.

ВОЗ сообщает, что с 8 по 15 ноября зарегистрировали 3 977 223 новых случая заражения и 59 699 смертей. Оба показателя значительно увеличились по сравнению с предыдущей неделей, когда было обнаружено 3 695 495 новых больных, а умерли 54 835 больных.

В частности, в США количество инфицированных увеличилось более чем на 1 млн, в Индии — на более 306 тыс., в Италии — на 242 тыс., во Франции — более чем на 203 тыс.

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Также в ВОЗ отметили, что хотя регион Европы продолжает сообщать о наибольшем количестве больных (46%), на прошлой неделе оно снизилось на 10% по сравнению с предыдущей неделей вследствие усиления мер в сфере здравоохранения.

По состоянию на утро 18 ноября коронавирусом в мире заболели в 55 562 616 человек. От осложнений, вызванных Covid-19, от начала пандемии умерли 1 337 343 больных. В то же время выздоровели уже 35 738 563 жителя планеты.

Источник: ВОЗ