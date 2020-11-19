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Факты / Мир
Віталій Плахта |

Коронавирус в мире: протесты, вакцина и антирекорд случаев смерти в Польше

По данным Университета Джона Хопкинса, количество случаев инфицирования коронавирусом по состоянию на 19 ноября во всем мире достигло 56 187 563.

Общее количество погибших во всем мире достигло 1 348 600 человек.

Эпицентром вируса остаются США, где было подтверждено 11 525 540 случаев Covid-19.

На сегодняшний день 250 485 человек умерли в этой стране после положительного результата теста на коронавирус.

По количеству случаев коронавируса за США следуют Индия (8 912 907), Бразилия (5 945 849), Франция (2 115 717) и Россия (1 975 629).

Украина находится на 17 месте по числу заражений в мире (586 522 случаев коронавируса по состоянию на 18 ноября).

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Коронавирус в мире — что нужно знать

  • Мэр Нью-Йорка Де Блазио объявил в среду, что школы города завтра, 20 ноября, будут закрыты.
  • Немецкая фармацевтическая компания BioNTech, которая работала над вакциной Covid-19 вместе с американским фармацевтическим гигантом Pfizer, подаст документы на экстренное использование вакцины в США в пятницу, заявил генеральный директор компании Ухуру Шахин.
  • Производство норки временно запрещено в Дании до 31 декабря 2021 года.
  • В Польше зафиксировано рекордное количество смертей — 603 случая за сутки.
  • В Берлине прошли протесты против введенных карантинных ограничений.

Фото: Getty Images

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