По данным Университета Джона Хопкинса, количество случаев инфицирования коронавирусом по состоянию на 19 ноября во всем мире достигло 56 187 563.

Общее количество погибших во всем мире достигло 1 348 600 человек.

Эпицентром вируса остаются США, где было подтверждено 11 525 540 случаев Covid-19.

На сегодняшний день 250 485 человек умерли в этой стране после положительного результата теста на коронавирус.

По количеству случаев коронавируса за США следуют Индия (8 912 907), Бразилия (5 945 849), Франция (2 115 717) и Россия (1 975 629).

Украина находится на 17 месте по числу заражений в мире (586 522 случаев коронавируса по состоянию на 18 ноября).

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