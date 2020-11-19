По данным Университета Джона Хопкинса, количество случаев инфицирования коронавирусом по состоянию на 19 ноября во всем мире достигло 56 187 563.
Общее количество погибших во всем мире достигло 1 348 600 человек.
Эпицентром вируса остаются США, где было подтверждено 11 525 540 случаев Covid-19.
На сегодняшний день 250 485 человек умерли в этой стране после положительного результата теста на коронавирус.
По количеству случаев коронавируса за США следуют Индия (8 912 907), Бразилия (5 945 849), Франция (2 115 717) и Россия (1 975 629).
Украина находится на 17 месте по числу заражений в мире (586 522 случаев коронавируса по состоянию на 18 ноября).
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Коронавирус в мире — что нужно знать
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