В Европе каждые 17 секунд один человек умирает от коронавируса.
Об этом заявил региональный директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюге.
По его информации, на прошлой неделе в регионе зафиксировали 29 тыс. новых смертей от коронавируса. Показатель количества летальных случаев за последние 14 дней вырос на 18%.
Читайте: Больше смертей от Covid-19: в Европе фиксируют ухудшение ситуации
Кроме того, более 80% европейских стран сообщают об общем ухудшении эпидситуации.
Смертность от коронавируса в Украине
По состоянию на 19 ноября в Украине от коронавируса умерли 10 369 граждан.
Однако, по прогнозам аналитиков Киевской школы экономики (KSE), это количество может вырасти в три раза.
Они считают, что в государстве до конца 2020 года от вируса может умереть до 33 тыс. человек. Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.
Источник: ВОЗ