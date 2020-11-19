В Европе каждые 17 секунд один человек умирает от коронавируса.

Об этом заявил региональный директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ханс Клюге.

По его информации, на прошлой неделе в регионе зафиксировали 29 тыс. новых смертей от коронавируса. Показатель количества летальных случаев за последние 14 дней вырос на 18%.

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Кроме того, более 80% европейских стран сообщают об общем ухудшении эпидситуации.

Смертность от коронавируса в Украине

По состоянию на 19 ноября в Украине от коронавируса умерли 10 369 граждан.

Однако, по прогнозам аналитиков Киевской школы экономики (KSE), это количество может вырасти в три раза.

Они считают, что в государстве до конца 2020 года от вируса может умереть до 33 тыс. человек. Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: ВОЗ