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Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Людмила Богданова |

Мэттью Макконахи заявил о политических амбициях

Голливудский актер Мэттью Макконахи может стать следующей звездой, которая сменит актерскую деятельность на политическую. О своих амбициях на политической арене артист рассказал в последнем интервью.

На вопрос, хочет ли он баллотироваться на пост мэра штата Техас (США), где он родился, актер ответил, что не исключает такой вариант.

Но в то же время Макконахи подчеркнул, что это больше зависит от состояния политики, а не от него.

— Сейчас политический институт для меня — это разбитый бизнес. Если политика изменится и переосмыслит свою цель, я проявлю больше заинтересованности в этой сфере.

Меттью Макконахі

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Свое видение политики он описал как “изменение личных ценностей на поддержание социальных контактов между американцами”.

Мэттью Макконахи стал жертвой насилия

Звезда фильмов Интерстеллар, Волк с Уолл-стрит и Далласский клуб покупателей Мэттью Макконахи признался, что в раннем возрасте стал жертвой сексуального насилия.

В возрасте 15 лет его принудили к сексуальному контакту, актер смог рассказать об этом публике только в этом году. Историю он опубликовал в своих мемуарах Зеленые огни.

Источник: U.S.News

Фото: Мэттью Макконахи

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