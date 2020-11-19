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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Протесты против карантина в Германии: 365 арестов и трое полицейских в больнице

Вследствие протестов против карантинных ограничений в Германии пострадали по меньшей мере десять правоохранителей.

Трое из них забрали в больницу из-за серьезных ранений. Одному полицейскому достался удар в голову, другому вывихнули руку, а женщина-офицер сломала руку.

Во время митингов арестовано около 365 человек, по поводу двоих решают вопрос содержания под стражей.

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Протесты в Германии

18 ноября в Берлине состоялась акция протеста против карантина. В центр города, к Бранденбургским воротам, вышли тысячи жителей. Они выступали против расширения полномочий правительства по усилению карантинных мероприятий.

Люди не соблюдали социальной дистанции и пренебрегали правилами безопасности, в частности не надевали защитные маски. Правоохранители применили водометы, чтобы разогнать протест.

Источник: Der Tagesspiegel

Фото: Полиция Берлина

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