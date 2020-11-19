Протесты против карантина в Германии: 365 арестов и трое полицейских в больнице

Вследствие протестов против карантинных ограничений в Германии пострадали по меньшей мере десять правоохранителей.
Трое из них забрали в больницу из-за серьезных ранений. Одному полицейскому достался удар в голову, другому вывихнули руку, а женщина-офицер сломала руку.
Во время митингов арестовано около 365 человек, по поводу двоих решают вопрос содержания под стражей.
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Протесты в Германии
18 ноября в Берлине состоялась акция протеста против карантина. В центр города, к Бранденбургским воротам, вышли тысячи жителей. Они выступали против расширения полномочий правительства по усилению карантинных мероприятий.
Люди не соблюдали социальной дистанции и пренебрегали правилами безопасности, в частности не надевали защитные маски. Правоохранители применили водометы, чтобы разогнать протест.
Источник: Der Tagesspiegel
Фото: Полиция Берлина