Рекордная сумма за 30 лет: Великобритания увеличивает расходы на оборону

Власти Великобритании приняли решение выделить дополнительную сумму средств на поддержку обороны страны. Отрасль получит £16,5 млрд ($21,8 млрд), это самая большая сумма со времен холодной войны. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

— Мы выделяем средства, чтобы защитить население и стиль жизни. Мы должны положить конец эпохе отступления.

Политик подчеркнул, что защита Соединенного королевства — главная обязанность власти. Инвестиции будут направлены на улучшение деятельности вооруженных сил, кибербезопасность, освоение космоса и расширение сферы влияния страны.

Благодаря этим проектам создадут более 40 тыс. вакансий.

The defence of the realm is the first duty of government. We are investing an extra £16.5 billion in defence to end the era of retreat, strengthen our Armed Forces, and extend British influence as a force for good in the world ???????? https://t.co/SWRzM8Pdhu pic.twitter.com/j9EARz2DV9 — Boris Johnson (@BorisJohnson) November 19, 2020

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Борис Джонсон пошел на самоизоляцию

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пошел на самоизоляцию. Дело в том, что политик контактировал с больным коронавирус коллегой.

Национальная служба здравоохранения обязала Джонсона изолироваться. Поэтому сейчас премьер выполняет свои обязанности дистанционно.