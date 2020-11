Рекордная сумма за 30 лет: Великобритания увеличивает расходы на оборону

Власти Великобритании приняли решение выделить дополнительную сумму средств на поддержку обороны страны. Отрасль получит £16,5 млрд ($21,8 млрд), это самая большая сумма со времен холодной войны. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Политик подчеркнул, что защита Соединенного королевства — главная обязанность власти. Инвестиции будут направлены на улучшение деятельности вооруженных сил, кибербезопасность, освоение космоса и расширение сферы влияния страны.

Благодаря этим проектам создадут более 40 тыс. вакансий.

The defence of the realm is the first duty of government.

We are investing an extra £16.5 billion in defence to end the era of retreat, strengthen our Armed Forces, and extend British influence as a force for good in the world ???????? https://t.co/SWRzM8Pdhu pic.twitter.com/j9EARz2DV9

— Boris Johnson (@BorisJohnson) November 19, 2020