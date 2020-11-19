В Министерстве здравоохранения и социальных служб США ожидают, что к концу декабря 2020 года к распространению будет готово 40 млн доз вакцин против коронавируса.

Об этом заявил министр Алекс Азар во время брифинга 18 ноября. Речь шла о веществах, разработанных компаниями Pfizer и BioNTech, а также Moderna.

— К концу декабря мы ожидаем, что у нас будет около 40 млн доз этих двух вакцин, которые будут готовы к распространению, — отметил Алекс Азар.

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По его словам, первыми вакцинируют граждан США, которые находятся в группе риска.

Вакцина против коронавируса

Организаторы механизма Covax подтвердили информацию о выделении Украине вакцины от Covid-19 для 20% населения.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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