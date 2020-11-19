ЕС обсудит меры совместного реагирования на коронавирус

20 ноября состоится видеоконференция глав государств и правительств стран Евросоюза по проблематике борьбы против пандемии коронавируса.
Это совещание является продолжением видеоконференции лидеров ЕС, состоявшейся 29 октября, сообщает The Guardian.
Лидеры европейских стран подчеркнули необходимость приумножения коллективных усилий в борьбе с пандемией и сосредоточили внимание на политике тестирования и отслеживания, а также на вакцинах.
Читайте: Саммит ЕС отменили из-за ухудшения ситуации с коронавирусом
— Надеемся, что сигнал был очень ясным и очень скоро станет возможным принять решение о деталях реализации принятого в июле пакета (экономических мероприятий). Поскольку все мы понимаем, что, конечно, нужно продвигаться по пути препятствия распространению вируса, но также ограничить потери в плане экономическом, — сказал глава Евросовета Шарль Мишель.
Коронавирус в Европе
Глава Европейского совета Шарль Мишель призвал страны Европейского Союза к созданию союза по тестам и вакцине против коронавируса.
По его словам, ситуация с Covid-19 стала угрожающей, а Европа сейчас переживает вторую волну.
Источник: The Guardian