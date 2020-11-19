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Факты / Мир
Андрій Жигайло |

ЕС обсудит меры совместного реагирования на коронавирус

20 ноября состоится видеоконференция глав государств и правительств стран Евросоюза по проблематике борьбы против пандемии коронавируса.

Это совещание является продолжением видеоконференции лидеров ЕС, состоявшейся 29 октября, сообщает The Guardian.

Лидеры европейских стран подчеркнули необходимость приумножения коллективных усилий в борьбе с пандемией и сосредоточили внимание на политике тестирования и отслеживания, а также на вакцинах.

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— Надеемся, что сигнал был очень ясным и очень скоро станет возможным принять решение о деталях реализации принятого в июле пакета (экономических мероприятий). Поскольку все мы понимаем, что, конечно, нужно продвигаться по пути препятствия распространению вируса, но также ограничить потери в плане экономическом, — сказал глава Евросовета Шарль Мишель.

Коронавирус в Европе

Глава Европейского совета Шарль Мишель призвал страны Европейского Союза к созданию союза по тестам и вакцине против коронавируса.

По его словам, ситуация с Covid-19 стала угрожающей, а Европа сейчас переживает вторую волну.

Источник: The Guardian

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