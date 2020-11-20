Депутаты Бундестага отклонили предложение партии Альтернатива для Германии (АДГ) о поддержке завершения строительства российского газопровода Северный поток-2.

Из 708 немецких парламентариев 556 проголосовали против, за – только 83 представителя АДГ. Еще один депутат воздержался.

В представлении партии отмечалось, что этот проект отвечает интересам Германии и Европы.

Читайте: Польша оштрафовала Газпром на $7,6 млрд по делу о Северном потоке-2

На днях в Германии перенесли на три месяца запуск второй ветки газопровода Eugal, которым должны транспортировать газ из Северного потока-2.

Санкции против Северного потока-2

Представители Палаты представителей и Сената США достигли договоренности о включении дополнительных санкций против газопровода Северный поток-2 в оборонительный законопроект.

Ограничения коснутся страховых и сертификационных компаний.

Источник: Bundestag